КНДР внезапно отказалась от контактов с дипломатами США в Осло

Пхеньян, , 08:52 — REGNUM Встреча представителей Северной Кореи с американскими дипломатами в Осло, запланированная в конце октября, была внезапно отменена по инициативе Пхеньяна. Об этом 26 октября сообщил японский телеканал TBS со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, отказом от встречи власти Северной Кореи выразили протест против проведения военных учений США в районе Корейского полуострова. Ожидалось, что от американской стороны на встрече в столице Норвегии будут присутствовать спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн и директор Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.Как сообщало ИА REGNUM, на фоне недавних пусков северокорейских ракет и шестого по счету ядерного испытания обстановка вокруг КНДР обострилась. Так, 23 октября Южная Корея, Япония и США приступили к очередным совместным военным маневрам в регионе. Учения в водах Корейского полуострова проводятся «в рамках предотвращения ракетной или ядерной угрозы Северной Кореи», отмечают южнокорейские военные.

21 октября представитель северокорейского МИД Нам Хек Зен заявил о том, что переговоры о сокращении ядерной программы КНДР исключены в обстановке сохранения угрозы со стороны США. Он отметил, что ядерное оружие и баллистические ракеты останутся в распоряжении Пхеньяна до тех пор, пока Вашингтон будет «продолжать свою враждебную политику».

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