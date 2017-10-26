Представитель Собчак о слухах по поводу фамилии: менять не собирается

Москва, , 08:40 — REGNUM Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова опровергла сообщение телеканала «Дождь» о намерении заявившей о выдвижении себя кандидатом в президенты РФ телеведущей сменить фамилию к выборам. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Чудиновой, это была «смешная шутка».

«Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: «Да, действительно мы это обсуждали». Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка», — сказала Чудинова.

Пресс-секретарь уточнила, что не встречалась накануне с Собчак и не спрашивала ее о намерении сменить фамилию на «Против всех», чтобы так появиться в бюллетене. О таких планах Собчак со ссылкой на знакомых возможного кандидата сообщал телеканал «Дождь».

Один из собеседников телеканала уточнил, что Собчак не хотела отказываться и от своей девичьей фамилии — в качестве варианта якобы рассматривалась двойная. Обсуждалось, что было бы здорово, если в бюллетене было бы «Ксения Собчак — против всех».

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Впрочем нынешние имя, фамилия и отчество телеведущей в любом случае будут указаны в бюллетенях, так как новая редакция закона «Об основных гарантиях избирательных прав», принятая в 2016 году, предусматривает, что при замене данных кандидата в течение одного года до дня выборов в графе также должно указываться его прежнее имя.

Ранее о своих президентских амбициях заявила скандально известная телеведущая Ксения Собчак, призвавшая проголосовать за нее на выборах в марте 2018 года всех, кто хотел бы высказаться «против всех». Неделю спустя о возможном возвращении графы «против всех» на выборы всех уровней в среднесрочной перспективе заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О своих претензиях на президентский пост уже заявили многие политики, включая Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Ксению Собчак. Правда, ни политической программы, ни о своей ставке на победу Ксения не заявила.

Однако она уже успела сформировать штаб, начальником которого стал один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко. В одном из своих интервью ранее Малашенко заявлял, что освещение НТВ чеченской войны было «бескомпромиссным». То есть его телеканал освещал чеченскую кампанию с точки зрения сепаратистов, якобы ведущих «освободительную войну» от российского агрессора.

Также Собчак отметилась громким заявлением, которое, собственно, и было единственным на ее первой пресс-конференции. Собчак заявила, что Крым является «украинской территорией» с точки зрения международного права.

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Позже в своих соцсетях она написала, что некое «международное сообщество» не собирается признавать Крым российским. Выпускница факультета международных экономических отношений МГИМО также напомнила о «необходимости» России соблюдать Будапештский меморандум, при том, что Россия этот документ так и не ратифицировала.

Интересно также и то, что главным политтехнологом ее «штаба» стал небезызвестный Станистав Белковский, который в июне 2009 года в своей статье «Жизнь после России» предложил посадить на российский престол британского принца Майкла Кентского и сказал, что установление монархии в России должно произойти «при участии и под давлением со стороны внешних сил».

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Высказывался политтехнолог и по Крыму. В марте 2014 года Белковский в эфире Еврорадио предложил решить «Крымский вопрос» нанесением пятым флотом США из Бахрейна тактического ядерного удара по Черноморскому флоту России. Он отметил, что о своем предложении рассказал в посольстве США в Москве.