Президент Бразилии выписан из больницы, но ушел «на больничный»

Бразилиа, , 08:27 — REGNUM Президента Бразилии Мишела Темера выписали из больницы, куда он попал сегодня утром из-за урологических проблем со здоровьем, 26 октября сообщил он сам в своем микроблоге Twitter.

«Сегодня я почувствовал дискомфорт и был подвергнут ряду тестов. Все нормально», — написал он. На фотографии, приложенной к твиту, политик выглядит бодро, поднимая большие пальцы рук вверх.

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«Медицинский консилиум предложил мне отдохнуть в течение следующих нескольких дней, и я благодарен всем, кто беспокоился о моем здоровье», — добавил он позже.

Напомним, как передавало ИА REGNUM, госпитализация президента Бразилии произошла на фоне выдвижения против Мишела Темера обвинений в организации преступного сообщества и попытках препятствовать правосудию. Отметим, 18 октября комиссия по конституции и правосудию нижней палаты парламента страны не поддержала выдвижение против президента таких обвинений, однако данное решение не является окончательным.

Обвинения президенту всё же могут быть предъявлены, если такое решение примет Федеральный верховный суд, которому потребуется заручиться для этого двумя третями голосов депутатов нижней палаты парламента.

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