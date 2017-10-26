Курдистан заявил об обстреле со стороны Ирака

Багдад, , 08:23 — REGNUM Армия и силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерга недалеко от Мосула. Об этом заявил Совет безопасности Иракского Курдистана в Twitter.

В сообщении указывается, что силовики задействовали танки, БТР, артиллерию и американские бронемашины «Хамви». Совбез отметил, что идет наступление.

Напомним, ситуация в Курдистане обострилась после проведения 25 сентября референдума о независимости региона. В нем приняли участие порядка 3,3 млн человек. За отделение Курдистана от Ирака проголосовали более 95%.

Против референдума выступили Ирак, Турция, Иран и многие другие страны.

В сентябре между иракскими и курдскими силами началось вооруженное столкновение. Однако накануне региональное правительство Курдистана заявило о готовности заморозить результаты референдума, чтобы прекратить огонь и начать диалог с Багдадом.

В заявлении отмечалось, что власти Курдистана не хотят, что продолжались война и кровопролитие. Багдад пока не ответил на эту инициативу.

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