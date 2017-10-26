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Пентагон не беспокоят поставки оружия РФ на Филиппины

Политика

«Я не придаю этому очень большого значения»

Пентагон не беспокоят поставки оружия РФ на Филиппины
Югасов Владимир © ИА REGNUM
Пентагон

Вашингтон, 26 октября 2017, 07:56 — REGNUM  Власти США не придают большого значения поставкам российского оружия на Филиппины. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Я не придаю этому очень большого значения, — сказал министр. — Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября в порту Манилы прошла церемония передачи филиппинской стороне партии российской военной продукции. В мероприятии приняли участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Филиппинские военные получили поставленные из РФ армейские грузовики и стрелковое оружие.

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