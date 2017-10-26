Порошенко поздравил крымско-татарских радикалов с освобождением

Киев, , 07:43 — REGNUM Лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, помилованных президентом России Владимиром Путиным, поздравил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 26 октября пресс-служба главы Украины.

По его словам, «вся Украина боролась за освобождение» лидеров экстремистской организации. Порошенко уверен, что освобождение заключенных — это первый шаг для «освобождения Крыма». Глава Украины также пригласил лидеров экстремистской организации посетить Киев, где они смогут «пройти полное медицинское обследование и лечение».

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Помимо этого, Порошенко отметил, что у Украины и Турции была заранее подписана договоренность о содействии заключенным. Президент Украины подчеркнул, что посол Украины в Турции «обеспечит все необходимые процедуры» для принятия Чийгоза и Умерова в Киеве.

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Напомним, Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам тюремного заключения в сентябре 2017 года за организацию массовых беспорядков в Симферополе. Ильми Умеров был приговорен к двум годам колонии тоже в сентября 2017 года за призывы к нарушению территориальной целостности России.

25 октября оба радикала были помилованы и освобождены от уголовного преследования, после чего их перевезли в Турцию.

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