В планах Трампа — объявить в США режим ЧП из-за опиатов

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Жители США все чаще злоупотребляют опиатами, в стране в этой связи может быть объявлено чрезвычайное положение. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он пояснил, что намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков на следующей неделе, то есть после 29 октября. По словам Трампа, в США наблюдается «страшная чрезвычайная ситуация с опиумом».

Глава США также напомнил о стене на границе с Мексикой. Это сооружение, пояснил он, необходимо в том числе как препятствие для распространения наркотических средств.

Напомним, в августе Трамп заявлял о том, что принудит Мехико финансировать строительство стены, так как это поможет решить проблемы с потоком наркотиков и распространением преступности. Источник этих явлений, по мнению Трампа, находится в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Дональд Трамп уже заявлял о том, что проблема распространения в США препаратов, содержащих опий, требует объявления чрезвычайной ситуации. Он отмечал, что на решение проблемы с применением наркотических обезболивающих будут потрачены большие средства и усилия. За последние 25 лет содержащие опий препараты стали использоваться в США в три раза чаще. Ежегодно более 200 млн рецептов на такие вещества выписываются медиками.

По данным американского Национального института по изучению наркомании, в 2014 году в стране насчитывалось 2 млн человек, имеющих зависимость от синтетических опиатов. Это в пять раз больше, чем количество наркоманов с героиновой зависимостью.

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