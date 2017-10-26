Пресс-секретарь Собчак прокомментировала информацию о смене ее фамилии

Москва, , 07:34 — REGNUM Информация о планах телеведущей Ксении Собчак сменить фамилию перед президентскими выборами является «смешной шуткой», об этом заявила ее пресс-секретарь Ксения Чудинова в интервью «Известиям».

"Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: «Да, действительно мы это обсуждали». Мне просто кажется, это смешная шутка», — сказала Чудинова.

По ее словам, она не встречалась 25 октября с телеведущей и не узнавала у нее о намерении сменить фамилию.

Пресс-секретарь телеведущей также отметила, что ей сложно давать комментарии относительно «удивительных» и «остроумных слухов».

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что Собчак решила сменить фамилию, чтобы в бюллетенях появились слова «против всех». Так, один из знакомых телеведущей сообщил, что рассматривался вариант «Ксения Собчак — против всех».

Читайте также: Собчак может сменить фамилию перед выборами президента России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, чтобы заменить своей фамилией в бюллетенях графу «Против всех».

Читайте ранее в этом сюжете: Собчак не рассчитывает на победу на президентских выборах