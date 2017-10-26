Ляшко: «Я бы не спешил все списывать на вражеские спецслужбы»

Киев, , 07:19 — REGNUM Взрыв в центре Киева, в результате которого пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, может оказаться работой политических оппонентов Радикальной партии, а не спецслужб РФ. Об этом сообщил лидер украинской партии Олег Ляшко в комментарии телеканалу NewsOne.

«Я бы не спешил все списывать на вражеские спецслужбы, — заявил депутат. — Есть информация, которая заставляет думать, что это работа наших оппонентов».

Ляшко также добавил, что столичные медики, которые «заняты своей работой», не комментируют состояние пострадавшего депутата.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ЧП в центре Киева произошло 25 октября. В момент, когда депутат Верховной рады Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала «Эспресо», где он давал интервью, произошёл взрыв.

По предварительным данным, взорвался припаркованный у входа в здание автомобиль. В результате инцидента погиб один человек. Депутат был госпитализирован.

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