Языковой вопрос разбавит слушания по бюджету: сессия Госсовета Татарии

Казань, , 06:43 — REGNUM Проект бюджета Татарии на 2018 год, 16 федеральных инициатив, а также несколько собственных законопроектов рассмотрят депутаты Госсовета Татарии на сессии 26 октября. Ожидается также, что в рамках мероприятия будет сделано официальное заявление по языковому вопросу и обращению учителей татарского, которое поступило в Госсовет на днях. Официальная повестка включает 34 пункта, но традиционно расширяется почти на треть за счёт дополнительных вопросов от комитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме проекта консолидированного бюджета депутаты должны рассмотреть проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Оба документа рассмотрят в первом чтении. Бюджет на 2018 год планируется принять со следующими параметрами: общий объём доходов — около 236,5 млрд рублей, расходы — 239,12 млрд рублей и дефицит — 2,62 млрд рублей. Ожидается, что в три последующих года расходы по статье «здравоохранение» уменьшатся — с 23,77 млрд рублей в 2017 году до 19,82 млрд рублей в 2020 году, а содержание власти на фоне роста дефицита бюджета, наоборот, подорожает — с 1,54 млрд рублей в 2018 году до 1,635 млрд рублей в 2020 году.

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Бюджет ТФОМС на 2018 год спроектирован с доходом свыше 48,629 млрд рублей, из которых более 40,869 млрд рублей — это межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Расходы ТФОМС составят 48,680 млрд рублей, а дефицит — 50,767 млн рублей.

Среди важных вопросов, которые должны рассмотреть депутаты сегодня, — принятие закона о реструктуризации шести бюджетных кредитов, полученных из федерального центра в 2014—2015 годы, на общую сумму более 24,37 млрд рублей.

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Вне официальной повестки сессии может пройти оглашение позиции депутатов Госсовета РТ по языковому вопросу. В комментариях казанским СМИ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что тема преподавания татарского языка в школах может быть поднята на сессии.

«Однозначно могу сказать, что без комментариев я это не оставлю. Мы найдем какую-то форму. Скорее всего, тема будет поднята уже на сессии Госсовета РТ», — цитирует его слова издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, в соцсетях появилось обращение учителей татарского языка, написанное на татарском языке и подписанное свыше 200 гражданами. В нём авторы выражают своё опасение, что около трёх тысяч преподавателей после перевода татарского языка в разряд факультатива останутся без работы.

«Уважаемые народные депутаты, которых мы избрали! Вот уже на протяжении двух месяцев, с начала нового учебного года, учителя татарского языка не находят себе места. По республике каждый день распространяются сообщения о том, что преподавание татарского языка будет ликвидировано. В школах — страшные проверки. Мы два месяца живём в суматохе», — цитирует письмо издание «Idel.Реалии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ажиотаж в казанских СМИ и бурное обсуждение в соцсетях языкового вопроса началось после поручений президента РФ Владимира Путина. По ним Генпрокуратура и Рособрнадзор должны до конца ноября проверить добровольность изучения татарского в школах республики. Уже есть ряд предписаний, в которых надзорное ведомство требует учитывать мнение родителей при выборе родного языка, а также принимать его в расчёт при составлении учебного плана.

В Татарии уже более трёх тыс. родителей написали заявление с отказом от изучения татарского. Это, в свою очередь, вызвало недовольство сторонников обязательности данного предмета в учебных заведениях, которое они обосновывают тем, что язык является вторым государственным в регионе.

Между тем в августе 2017 года закончилось действие договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, на котором базировалась в том числе и конституция РТ.

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Если родители, отказывающиеся от татарского для своих детей, по большей части сдержанны в своих заявлениях и уточняют, что не против языка, а только за добровольность изучения, то заявления второй стороны порой доходят до нарушения закона. Известно, что Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), неделю назад проводивший митинг в память защитников Казани, получил прокурорское предписание. В нём упоминается в том числе и недопустимость заявлений ВТОЦ о том, что «в Татарстане должен быть один государственный язык — татарский».

Официальной позиции по языковому вопросу из администрации главы региона Рустама Минниханова пока не поступало, но в своём ежегодном послании Госсовету РТ 21 сентября он раскритиковал работу министерства образования и науки РТ. Минниханов отметил, что «при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки», и добавил, что «задачи неоднократно ставились перед министерством образования», но «однако эффективность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан».

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