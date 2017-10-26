Четверг, 26 Октября 2017 года
05:59:41 МСК

Военные Ирака начали военную операцию на границе с Сирией

Политика

Армия ведет наступление в мухафазе Анбар

Багдад, 26 октября 2017, 05:57 — REGNUM  Армия Ирака приступила к выполнению военной операции против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи сирийской границы, передает Reuters.

В настоящий момент армия ведет наступление в мухафазе Анбар и продвигается к городам Рава и Эль-Каим.

Сообщается, что наступление разворачивается с трех сторон, в операции принимают участие отряды ополчения из местных суннитских племен.

Напомним, в конце августа иракская армия освободила от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Таль-Афар на западе Ирака.

В сентябре террористы самостоятельно покинули ряд крупных городов мухафазы Анбар и сконцентрировали силы в районе города Рава.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские войска взяли под контроль стратегический пограничный переход

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить