Великобритания выдвинула в ООН резолюцию по Мьянме

Нью-Йорк, США, , 04:47 — REGNUM Великобритания выдвинула резолюцию по Мьянме для рассмотрения Советом безопасности ООН, передает Associated Press.

Документ, который был распространен среди членов СБ ООН, предусматривает осуждение продолжающегося насилия со стороны правительственных сил Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа.

Проект резолюции содержит призыв к руководству страны о необходимости соблюдения прав всех граждан страны «без дискриминации по признакам этнической или религиозной принадлежности».

Одним из требований резолюции является необходимость «публичного обязательства правительства Мьянмы в том, что оно примет возвращение всех перемещенных лиц».

Напомним, жертвами насилия в штате Ракхайн со стороны бирманского правительства стали сотни человек, беженцами в соседний Бангладеш с конца августа стали около 600 тысяч мусульман-рохинджа.

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