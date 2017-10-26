Четверг, 26 Октября 2017 года
05:58:22 МСК

Великобритания выдвинула в ООН резолюцию по Мьянме

Политика

Документ должен быть рассмотрен Советом безопасности

Нью-Йорк, США, 26 октября 2017, 04:47 — REGNUM  Великобритания выдвинула резолюцию по Мьянме для рассмотрения Советом безопасности ООН, передает Associated Press.

Документ, который был распространен среди членов СБ ООН, предусматривает осуждение продолжающегося насилия со стороны правительственных сил Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа.

Проект резолюции содержит призыв к руководству страны о необходимости соблюдения прав всех граждан страны «без дискриминации по признакам этнической или религиозной принадлежности».

Одним из требований резолюции является необходимость «публичного обязательства правительства Мьянмы в том, что оно примет возвращение всех перемещенных лиц».

Напомним, жертвами насилия в штате Ракхайн со стороны бирманского правительства стали сотни человек, беженцами в соседний Бангладеш с конца августа стали около 600 тысяч мусульман-рохинджа.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп: США накажут Мьянму санкциями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Геноцид народа рохинджа в Мьянме

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить