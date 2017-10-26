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Провокации против России идут как извне, так и внутри страны: Радио REGNUM

Политика

В Литве одобрили реализацию так называемого «закона Магнитского», а в регионах России продолжают править учебники истории и географии

Провокации против России идут как извне, так и внутри страны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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