Бразильские депутаты приостановили уголовный процесс против Темера

Бразилиа, , 03:35 — REGNUM Решение временно прекратить уголовный процесс в отношении бразильского президента Мишела Темера принято нижней палатой парламента латиноамериканской страны, передает телеканал Globo.

Против предъявления Темеру обвинений в попытке препятствовать правосудию и в организации преступного сообщества высказались 233 депутата. 25 человек воздержались, а 251 — одобрили обвинение.

В результате обвинительный процесс будет приостановлен.

Отметим, что для продолжения процессу парламенту не хватило 109 голосов: лишь при наличии 342 «за» уголовный процесс был бы продолжен. Всего в парламенте 513 человек.

Напомним, инициатива по объявления импичменту Темеру возникла после того, как высочайшее лицо государства обвинили в организации преступной группировки.

18 октября бразильская Комиссия по конституции и правосудию нижней палаты парламента решила, что пока обвинения Темеру предъявлены не будут. Для преодоления «иммунитета» Темера может быть задействован бразильский Федеральный верховный суд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что Темер попал в больницу: речь идет об урологических проблемах.

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