Холодная атака на «Хезболлу»: в Конгрессе США одобрили новые санкции

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Законопроект о введении санкций против ливанской шиитской организации «Хезболла» одобрен членами Палаты представителей США, пишет The Hill.

Рестрикции будут касаться как физических лиц, так и иностранных правительств, помогающих «Хезболле»: прежде всего речь идет о военной поддержке и финансовых вливаниях.

Помимо этого, депутаты единогласно приняли резолюцию, призывающую страны Европейского союза признать «Хезболлу» террористической организацией. Вашингтон ожидает, что Брюссель в свою очередь усилит санкции против «Хезболлы».

Напомним, «Хезболла» идеологически и политически ориентирована на Иран. Шииты «Хезболлы» опираются на концепцию аятоллы Рухоллы Хомейни.

Сложные отношения Вашингтона и Тегерана заметно обострились после избрания 45-го президента США Дональда Трампа, постоянно называющего Иран страной-террористом.

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10 октября координатор Государственного департамента США по борьбе с терроризмом Нэйтан Сэйлс назвал сумму, которая будет выплачена за информацию о представителях «Хезболлы», обвиняемых Вашингтоном в терроризме.

Сэйлс заявил, что противодействие «Хезболле» является приоритетом администрации 45-го американского президента.

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