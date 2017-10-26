«Мы глубоко обеспокоены» — Госдеп США вспомнил о Кении

Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Государственный департамент США выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с нарушениями выборного процесса в Кении, передает Reuters.

По словам официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, «обе стороны» на перевыборах президента в Кении — действующий президент Ухуру Кениата и его оппонент Раила Одинга — пытаются оказать влияние на результат выборов нечестным путем.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимися усилиями обеих сторон по вмешательству в деятельность независимой избирательной комиссии, судебной системы и других основных институтов», — сообщила Нойерт.

Неизвестно, волнует ли обеспокоенность Госдепа участников выборного процесса в Кении, которые не смогли договориться о результатах выборов после голосования в августе.

Стоит отметить, что фраза «мы глубоко обеспокоены» (We are deeply concerned) является традиционным зачином большинства посланий внешнеполитического ведомства США.

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