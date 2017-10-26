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Кто виноват? МВД Украины обвинило в покушении на Мосийчука спецслужбы РФ

Политика

«Нельзя исключить версию, связанную с Россией»

Кто виноват? МВД Украины обвинило в покушении на Мосийчука спецслужбы РФ
Иллюстрация: Mvs.gov.ua
На месте покушения

Киев, 26 октября 2017, 02:14 — REGNUM  Вероятными виновниками покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука являются российские спецслужбы, заявил советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк на телеканале «112 Украина».

Комментируя предварительные версии очередного взрыва в Киеве, Шкиряк заявил, что, скорее всего, это было покушение.

«В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы», — сказал Шкиряк.

Напомним, взрыв у здания телеканала «Эспрессо» прогремел 25 октября в тот момент, когда Мосийчук в сопровождении охранника вышел на улицу. Охранник, депутат и политолог Виталий Бала получили ранения.

В результате теракта погиб еще один человек, личность которого устанавливается.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил, что в покушении, по одной из версий, виноваты российские спецслужбы. Мотив — «дестабилизация общественно политической ситуации на фоне акций протеста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Мосийчука атаковали «вражеские спецслужбы» — по политическим мотивам.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нет никаких сомнений»: Ляшко назвал мотивы покушения на Мосийчука

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