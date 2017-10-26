Террористы атаковали миротворцев Африканского союза в Сомали

Могадишо, , 02:01 — REGNUM Несколько человек погибли в результате ряда нападения исламистов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на миротворцев Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), передает Reuters.

Согласно официальной информации АМИСОМ, один миротворец погиб и еще один был ранен во время патрулирования деревни Арбис в 23 километрах от Могадишо. Ответным огнем миротворцев были уничтожены четверо боевиков-исламистов.

При этом, согласно заявлению «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористам удалось убить четверых миротворцев и ранить еще двоих, а сама группировка не понесла потерь.

Напомним, война правительственных сил Сомали и миссии Африканского союза против радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привела к потере боевиками большей части удерживаемых территорий. Тем не менее, группировка продолжает отвечать нападениями и терактами.

Так, совсем недавно, 16 октября, в результате теракта исламистов у здания дипмиссии Катара в Могадишо погибли более 270 человек погибли, около 300 получили ранения.

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