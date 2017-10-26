Трамп признался, что на самом деле он «очень умный человек»

Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе своего интервью на лужайке Белого дома неожиданно заявил, что удручен образом «нецивилизованного» парня, который из него делает пресса, передает The Washington Post.

«Знаете, люди не понимают… Я был в Лиге Плюща (Трамп окончил Пенсильванский Университет — прим. ИА REGNUM ). И я был хорошим учеником. Я хорошо учился. И я очень умный человек», — сообщил Трамп растерянным журналистам.

Президент США сообщил, что именно СМИ создают «неправильный» образ Трампа — «более нецивилизованного, чем на самом деле».

Стоит отметить, что издание The Washington Post, потрясенное новостью об уме и сообразительности Трампа, не удержалось от язвительного комментария в адрес президента:

«Удивительное в комментариях Трампа заключается не в том, что он обвиняет СМИ… Но если, как он говорит, «люди не понимают», что он закончил Пенсильванский Университет, то это потому, что как политик Трамп упорно работал, чтобы выглядеть не как элитарий, а как обыватель».

Напомним, президент США Дональд Трамп известен не только своими резкими высказываниями в адрес политических оппонентов и «врагов Америки», таких как Иран и Северная Корея, но и весьма спорными заявлениями, касающимися научных проблем.

В частности, в ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп назвал глобальное потепление «выдумкой китайцев», нацеленной на подрыв американской экономики.

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