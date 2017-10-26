Четверг, 26 Октября 2017 года
04:28:53 МСК

Иракские войска взяли под контроль стратегический пограничный переход

Политика

Пограничный переход с Сирией был закрыт с середины 2014 года

Иракские войска взяли под контроль стратегический пограничный переход
The U.S. Army
ВС Ирака

Багдад, 26 октября 2017, 03:38 — REGNUM  Правительственные силы Ирака взяли под контроль пограничный переход Рабия на границе с Сирией после отступления курдских Отрядов народной самообороны на территорию Сирии, 25 октября сообщает Anadolu.

«Войска 15-й дивизии взяли под контроль переход Рабия, расположенный к северо-западу от Мосула», — заявил полковник иракской армии Хасан Реда.

Читайте также: Курды и правительственные силы Ирака обменялись артиллерийским огнём

Напомним, стратегический пограничный переход соединяет город Рабия, расположенный в северо-западной иракской провинции Найнава, и сирийский город Аль-Ярубийя.

Пограничный переход был закрыт с середины 2014 года, когда курдские отряды пешмерга, лояльные региональному правительству Курдистана, отбили данный район у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Курдистан готов заморозить итоги референдума

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить