В результате покушения на Мосийчука в Киеве есть жертвы и пострадавшие

Киев, , 23:29 — REGNUM В результате покушения на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в Киеве погиб один человек, ещё двое получили ранения, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, машины скорой помощи забрали с места происшествия трёх человек. Один из пострадавших, приблизительно 30 лет, скончался по пути в больницу. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 25 октября в пресс-службе депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука сообщили о покушении на него.

В момент, когда депутат выходил из здания телеканала «Эспресо», где он давал интервью, произошёл взрыв. По свидетельствам очевидцев, взорвался припаркованный у входа в здание автомобиль.

По данным пресс-службы Мосийчука, депутат был госпитализирован.

На месте происшествия в настоящее время работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука