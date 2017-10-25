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В результате покушения на Мосийчука в Киеве есть жертвы и пострадавшие

Политика

Автомобиль взорвался у здания телеканала «Эспресо» в Киеве в тот момент, когда из него выходил народный депутат

В результате покушения на Мосийчука в Киеве есть жертвы и пострадавшие
ВАДИМ ЧУПРИНА
Игорь Мосийчук

Киев, 25 октября 2017, 23:29 — REGNUM  В результате покушения на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в Киеве погиб один человек, ещё двое получили ранения, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, машины скорой помощи забрали с места происшествия трёх человек. Один из пострадавших, приблизительно 30 лет, скончался по пути в больницу. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 25 октября в пресс-службе депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука сообщили о покушении на него.

В момент, когда депутат выходил из здания телеканала «Эспресо», где он давал интервью, произошёл взрыв. По свидетельствам очевидцев, взорвался припаркованный у входа в здание автомобиль.

По данным пресс-службы Мосийчука, депутат был госпитализирован.

На месте происшествия в настоящее время работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука

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