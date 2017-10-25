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В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука

Политика

Депутат от Радикальной партии получил ранение в результате взрыва

В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 25 октября 2017, 22:50 — REGNUM  В Киеве совершено покушение на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщает пресс-служба депутата в социальной сети Facebook.

«На выходе из телеканала «Эспресо», когда он выходил из здания, произошёл направленный взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Игорь Мосийчук ранен, в настоящее время его везут в больницу.

Официальных сообщений от правоохранительных органов об инциденте на данный момент не поступало.

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