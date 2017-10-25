Штайнмайер: Германия и Россия пока далеки от нормальных отношений

Москва, , 21:33 — REGNUM Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал наличие множества нерешенных вопросов в российско-германских отношениях. Об этом он заявил сегодня, 25 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«От нормальных отношений мы ещё далеки, есть ещё открытые раны, нерешённые вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта на Восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — сказал Штайнмайер.

Но при этом Штайнмаер заявил, что Москва и Берлин «едины во мнении», что настоящее положение дел в российско-германских отношениях их не устраивает.

Президент ФРГ призвал уйти в двусторонних отношениях от взаимных упреков и недопонимания.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы большим разногласиям прошлых лет мы противопоставили большую предсказуемость, восстановление определённого минимума доверия», — сказал Штайнмайер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-германские отношения, которые находились на довольно высоком уровне, резко ухудшились в 2014 году, когда Запад произвёл на Украине государственный переворот и в этой стране началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России.

Правительство Ангелы Меркель было вынуждено под давлением США последовать в русле американской политики и объявить против России санкции, а также потребовать возвращения Крыма Украине и фактической капитуляции народных республик Донбасса.

После этого российско-германские отношения резко обострились, однако экономическое сотрудничество двух стран пока сохраняется на приемлемом уровне.