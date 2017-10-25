В «ЕР» обсудили будущее социальной сферы России

Ульяновск, , 21:29 — REGNUM Во вторник, 25 октября, Ульяновске в рамках IV Международного социально-трудового форума были подведены первые итоги стратегической сессии «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка».

24 и 25 октября проходили т.н. брейнштормы по 18 темам, к примеру «Социальная сплоченность общества и социальная ответственность каждого», «Равные права — равные возможности», «Социальный работник будущего», «Качество и доступность социальных услуг», «Достойный труд», «Повышение благосостояния населения» и другие. В первый день участники моделировали образ настоящего социальной сферы России, а во второй — образ будущего. В работе стратегической сессии приняли участие 400 человек. Лучшие проекты будут представлены завтра на заседании Социальной платформы партии «Единая Россия», которое пройдет после пленарного заседания форума.

Председатель Социальной платформы партии «Единая Россия» Валерий Рязанский заявил, что разработанные в ходе сессии проекты войдут в дорожную карту «Будущее социальной сферы России. Социальная поддержка», которая будет передана в Министерство труда и социального развития РФ.

«За эти дни было предложено множество интересных инициатив. В частности, перспективным представляется предложение о том, что социальный работник будущего должен носить форму. Так он станет узнаваем, также форма усложнит «работу» всякого рода мошенникам, выдающим себя за соцработника. Речь также шла о необходимости разработки специальных программ подготовки социальных волонтёров. Интересен проект «Приемная семья» для граждан пожилого возраста, предусматривающий выплату льгот таким семьям», — сообщил Валерий Рязанский.

Также на сессии обсуждались вопросы выплаты детских пособий по уходу за ребенком до 3-х лет, равнозначных прожиточному минимума матери и ребенка, а также получение родителями налоговых льготы прогрессивно в соответствии с количеством детей в семье.

Как ранее собщало ИА REGNUM, платформы партии «Единая Россия» (Либеральная, Патриотическая, Предпринимательская и Социальная) — это площадки для выработки решений, площадки, которые объединяют единомышленников. По поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, формат работы платформ стал более эффективным после «перезагрузки», но, как и прежде, ориентирован на максимально широкое вовлечение лидеров общественного мнения, экспертов, гражданских активистов, в том числе беспартийных, в выработку решений Партии.