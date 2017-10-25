Главным политконсультантом Собчак выбран Белковский

Москва, , 21:19 — REGNUM Главным политическим консультантом в предвыборном штабе телеведущей «Дома-2» Ксении Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы президента России, стал Станислав Белковский. Об этом заявил 25 октября глава штаба телеведущей Игорь Малашенко,передает «Эхо Москвы».

Белковский информацию подтвердил и сказал, что постарается поспособствовать формированию политической стратегии телеведущей.

Он добавил, что сотрудничество продлится до выборов президента, которые, по его мнению, Собчак может выиграть.

«Это предложение мне сделал один из самых уважаемых мною людей, Игорь Евгеньевич Малашенко. Я уважаю, бесспорно, Ксению Анатольевну Собчак тоже, но решающую роль в этом сыграл Игорь Евгеньевич», — сказал Белковский.

Напомним, Станислав Белковский в своей статье «Жизнь после России», опубликованной в газете «Завтра» в номере от 30 июня 2009 года, предложил посадить на российский престол британского принца Майкла Кентского и сказал, что установление монархии в России должно произойти «при участии и под давлением со стороны внешних сил». По мнению политолога, переход на новый формат государственности должен произойти с отделением Кавказа от России.

Вчера, 24 октября 2017 года, Ксения Собчак на пресс-конференции, посвященной выдвижению своей кандидатуры на выборы, заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине. По ее мнению, это нужно признать, а дальше думать, что делать. Готовое решение в 2014 году предлагал Белковский.

В марте 2014 года Белковский в эфире Еврорадио предложил решить «Крымский вопрос» нанесением пятым флотом США из Бахрейна тактического ядерного удара по Черноморскому флоту России. Политолог также добавил, что рассказал о своем предложении в посольстве США в Москве. Возможно, Ксения Собчак придерживается схожего мнения, именно поэтому в качестве главного политического консультанта выбран Белковский.

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