Муфтий Крыма поблагодарил Путина за освобождение экстремистов

Симферополь, , 21:09 — REGNUM Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за помилование двух лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сегодня, 25 октября, сообщают РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня заместитель главы комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек рассказал, что Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева.

Чийгоз как лидер «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года прямо накануне референдума по самоопределению Крыма. Чийгоз был приговорён к восьми годам колонии общего режима.

Заместитель председателя «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Умеров, который обвинялся в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения. Он призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

Аблаев заявил, что муфтият давно пытался добиться освобождения.

«Однако не все получалось так, как мы хотим. Мы признательны президенту России Владимиру Владимировичу, что наше обращение не осталось без внимания и Чийгоз с Умеровым на свободе», — сказал муфтий.

Стоит отметить, что президент Украины Петр Порошенко ранее сегодня выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за якобы помощь в освобождении Чийгоза и Умерова.

При этом председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа заявил журналистам, что «все произошло в рамках договоренности между Путиным и Эрдоганом».