Путин и Штайнмайер подвели итоги российско-германских переговоров

Москва, , 20:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер подвели итоги российско-германских переговоров на высшем уровне. Пресс-конференция прошла сегодня, 25 октября, в Кремле.

Путин заявил, что в ходе переговоров стороны подтвердили готовность работать над развитием отношений двух стран.

«Констатировали, что, несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте, и мы готовы сообща работать над дальнейшим их развитием», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что германский бизнес продолжает расширять свое присутствие на территории России несмотря на определённые трудности в российско-германских отношениях. На переговорах поднимались вопросы сотрудничества между Россией и Германией в сфере энергетики, промышленной кооперации.

Только с начала 2017 года в Московской и Самарской областях заработали несколько новых заводов, построенных при участии германского капитала.

Также в ходе переговоров поднималась международная тематика. В частности, Путин обсудил со Штайнмайером инициативу России по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Затронули положение дел на Украине. Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого, всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договорённостей», — сказал Путин.

В данном контексте президенты двух стран обсудили российскую инициативу об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

Россия и Германия едины во мнении, что необходимо добиться полной ликвидации террористов в Сирийской Арабской Республике, отметил Путин.

«Поговорили и об актуальных вопросах международной повестки дня. Предметно обсудили положение дел в Сирии. Едины во мнении, что необходимо добиваться полной и окончательной ликвидации террористов на территории этой страны, наращивать усилия по содействию политическому урегулированию», — рассказал российский лидер.

Также в ходе переговоров была обсуждена ситуация вокруг иранской ядерной программы.