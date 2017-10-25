Diplomat: Северная Корея достигла новых успехов в ракетной программе?

Вашингтон, , 20:13 — REGNUM На прошлой неделе северокорейские учёные испытали новый тип твердотопливного ракетного двигателя, заявил источник в правительстве США. По словам чиновника, тестирование двигателя проходило на испытательном полигоне в районе города Хамхын на востоке страны, пишет Анкит Панда в статье для The Diplomat.

Сообщение о статическом испытании двигателя на твёрдом топливе поступило впервые с марта 2016 года. Испытание проходило в горизонтальном положении, в отличие от вертикальных испытаний ракетных двигателей на жидком топливе.

В сентябре 2017 года японская газета Asahi Shimbun сообщила, что в районе города Синпхо с подводной лодки произошёл неудачный пуск баллистической ракеты, оснащённой новым твердотопливным двигателем. The Diplomat не смог найти подтверждение данной информации. Северная Корея, как известно, не проводит испытания ракетных двигателей в городе Синпхо, где в основном строят корабли и подводные лодки.

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В марте 2016 года твердотопливный двигатель был впервые замечен на «Пуккыксон-1» — баллистической ракете подводных лодок (БРПЛ), которая первоначально должна была оснащаться ракетным двигателем на жидком топливе. В феврале 2017 года прошли испытания KN15 / «Пуккыксон-2» — ещё одной ракеты, оснащенной твердотопливным двигателем. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к массовому производству ракет «Пуккыксон-2». Военная разведка США обнаружила признаки, указывающие на то, что Северная Корея начала серийное производство «Пуккыксон-2».

До сих пор остаётся неясным, для какой именно ракеты предназначен двигатель, проходивший испытания в октябре 2017 года. Не удалось установить, был ли двигатель схож по размерам с тем, который проходил испытания в марте 2016 года, или он был больше. Военная разведка США указывает, что в октябре северокорейские инженеры испытывали двигатель, отличающийся от того, который проходил испытания в 2016 году.

Существует предположение, что Северная Корея может разрабатывать новую ракету «Пуккыксон-3». В конце августа 2017 года, когда Ким Чен Ын посетил Академию обороны, в новостном ролике появился плакат двухступенчатой БРПЛ «Пуккыксон-3».

Кроме того, известно, что летом 2017 года оборонное ведомство КНДР протестировало на суше контейнеры для выбрасывания БРПЛ. Разведка США установила, что испытания проходили в городе Синпхо 30 мая, 18 июля, 25 июля и 30 июля.

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Ракеты, оснащённые двигателями не твёрдом топливе, вероятно, будут играть важную роль в ракетной программе КНДР. Твёрдотопливные ракеты обеспечивают возможность долговременного хранения, в то время как заправленные ракеты на жидком топливе не предназначены для длительного хранения, поскольку жидкое топливо обладает высокой летучестью и коррозионными свойствами.

В полевых условиях обслуживание ракет на твёрдом топливе не требует обширного вспомогательного оборудования, поэтому мобильные пусковые установки, оснащённые твердотопливными ракетами, более живучи и менее подвержены превентивным атакам противника.

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