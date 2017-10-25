Среда, 25 Октября 2017 года
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Киев подал в ЕСПЧ новый иск против России по событиям в Донбассе

Политика

«У России практически нет весомых аргументов», — заявил министр юстиции Украины

Киев, 25 октября 2017, 19:59 — REGNUM  Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с новым иском против Москвы по событиям в Донбассе в 2014 году. Об этом 25 октября сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne.

«Несколько дней назад по второму делу мы подали большую юридическую оппозицию — это было обязательство страны как заявителя — более чем с сотней показаний свидетелей», — сказал украинский министр.

Как сообщил Петренко, в иске Украина обвиняет Россию в похищении детей-сирот в Донбассе и вывозе их в Россию.

По его утверждению, у российской стороны «практически нет весомых аргументов и фактов, чтобы эту информацию опровергнуть».

Напомним, в конце сентября в министерстве юстиции Украины сообщили о подготовке большого иска против России в Международный суд в ООН из-за ситуации в Донбассе.

Читайте подробнее: Киев готовит «большой иск» против России из-за ситуации в Донбассе

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Гражданская война на Украине

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