Дуда: НАТО усиливает позиции на востоке из-за России

Хельсинки, , 20:13 — REGNUM Ответом НАТО на «возрождение империалистической политики России» стало усиление присутствия альянса на востоке, заявил 25 октября президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё, пишет Rzeczpospolita.

В свою очередь, Ниинистё сказал, что Финляндия пытается быть активной в вопросах построения диалога между странами, имеющими выход к Балтийскому морю, в особенности между НАТО и Россией.

«Мы довольны, что определённый небольшой прогресс достигнут в этих дискуссиях», — отметил президент Финляндии.

Президент Польши был настроен явно не на построение диалога с Россией и повторил все характерные пропагандистке штампы в отношении России, дав понять, в каком ключе нужно строить Финляндии свои отношения с Москвой.

Президент Польши считает, что последовательная политика санкций по отношению к России имеет важно значение для обеспечения стабильной ситуации и предотвращения вооруженных конфликтов.

«Политика санкций должна склоняться к тому, чтобы Россия полностью вышла из конфликта в Луганске и Донецке, который она спровоцировала», — заявил Дуда.

Дуда вспомнил и про «оккупацию Крыма», и про вред строительства газопровода «Северный поток — 2», и про размещение миссии ООН в Донбассе на границе с Россией, и ряд других вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, позицию Польши по отношению к России сжато прокомментировал глава польского МИД Витольд Ващиковский 24 июля 2017 года. Он сказал, что Польша в данный момент находится в эпохе беспорядочной холодной войны, и особое беспокойство для нее представляет Россия, которая «подрывает основанный на международном праве миропорядок».

Отношение Польши к строительству газопровода «Северный поток — 2» высказала 20 октября 2017 года премьер-министр Беата Шидло. Она сказала, что основными насущными проблемами Евросоюза являются миграционный кризис и газопровод.

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