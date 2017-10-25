Гуманность и здравый смысл: что стоит за освобождением экстремистов в Крыму

Симферополь, , 19:46 — REGNUM Освобождение осуждённых радикалов Умерова и Чийгоза, возможно, связано с желанием российских властей снизить накал борьбы с Крымом меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) накануне президентских выборов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Игорь Рябов.

«Недавно в защиту приговорённых Умерова и Чийгоза в Крыму прошли одиночные пикеты. Они были с нарочито мирными лозунгами, что выглядело вполне сценарно. Теперь к переговорам о судьбе активистов подключилась Турция, и эту историю может записать в свой актив. В том числе как аргумент в переговорах с меджлисом (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Мы же продемонстрировали гуманность и здравый смысл».

Напомним, зампредседателя крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима 11 сентября 2017 года. Верховный суд Крыма признал его виновным в организации массовых беспорядков возле здания крымского парламента в Симферополе 26 февраля 2014 года, в результате которых погибли два человека.

Ильми Умеров был обвинён правоохранительными органами в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года он, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал. 27 сентября Симферопольский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии-поселения.

25 октября Чийгоз и Умеров были освобождены от уголовного преследования и перевезены в Турцию.

В Верховном суде Крыма сообщили, что поданные апелляционные жалобы на решения суда первой инстанции были отозваны, в связи с чем приговор вступил в законную силу 22 сентября 2017 года, о чём было направлено соответствующее распоряжение суда в компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека, преступников отпустили на свободу после обращения муфтия Крыма к президенту России Владимиру Путину.

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