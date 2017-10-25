Билл Клинтон: Россия атакует всю американскую систему

Нью-Джерси, США, , 19:33 — REGNUM 42-й президент США Билл Клинтон заявил заявил, что Российская Федерация якобы «атакует» всю американскую систему. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает телеканал CBS News.

«У нас есть проблемы. Ситуация вокруг Северной Кореи — это серьёзно. Россия, атакующая всю нашу систему, — это тоже серьёзно», — сказал Клинтон, выступая в Нью-Джерси.

Бывший президент США также затронул вопрос о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году.

«То, что они на самом деле пытаются сделать, — это не просто выиграть одни выборы. В действительности они пытаются настолько сильно загрязнять источники информации, чтобы перестала существовать разница между фактом и вымыслом, правдой и ложью», — заявил Клинтон.

Стоит отметить, что Клинтон продолжает антитрамповскую кампанию своей супруги Хиллари Клинтон, которая была кандидатом на пост президента США, но проиграла выборы Дональду Трампу.

В ходе выборов Хиллари и её команда заявили, что Россия якобы вмешивается в американские внутриполитические дела, в частности, в выборный процесс. Кроме того, демократы обвинили Трампа и его команду в связях с российскими спецслужбами.

После поражения на выборах демократы смогли добиться официального расследования «вмешательства» России в выборы и «связей» Трампа и его людей с РФ. Ни по одному из этих расследований никаких вменяемых результатов до сих пор представлено не было.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.