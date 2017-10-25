Times: Германия лишилась всего своего подводного флота

Берлин, , 19:29 — REGNUM В военно-морских силах Германии не осталось ни одной боеспособной подводной лодки после того как субмарина U-35 проекта 212А повредила гребной винт, сообщает 25 октября издание The Times.

Подводная лодка ВМС ФРГ U-35 у берегов Норвегии повредила гребной винт о камни и теперь до конца 2017 года не сможет выйти в море. Поврежденная U-35 была отбуксирована в Киль, где уже стоят на модернизации еще три подводные лодки. Остальные две субмарины дожидаются ремонта на базе Эккернфёрде.

По информации издания, после этой аварии в составе военного флота ФРГ не осталось ни одной боеспособной подводной лодки.

The Times горестно констатирует факт, что подводный флот современной Германии мало похож на устрашающие кригсмарине третьего рейха, однако всё-таки играл определенную роль в сдерживании «российской морской активности».

Причиной этой удручающей ситуации The Times уже традиционно считает недостаточное финансирование военного бюджета, так как вместо 2% Берлин выделяет на оборонные расходы только 1,6%.

По мнению издания, это не только приводит к задержкам ремонта, но и заставляет сомневаться в ответственности Германии перед всем блоком НАТО, так как канцлер ФРГ Ангела Меркель обещает увеличить военные расходы Германии только к 2024 году, а новые подводные лодки германский флот получит не раньше, чем через 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США постоянно настаивает на увеличении военных затрат стран-членов НАТО, а действующий президент Дональд Трамп даже включал этот вопрос в список предвыборных обещаний.

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