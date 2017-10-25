Лидеров запрещенного меджлиса отпустили по просьбе муфтия Крыма — депутат

Симферополь, , 19:06 — REGNUM По обращению муфтия Крыма президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осуждённых преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя неожиданное освобождение двух преступников.

«Конечно, сейчас у этой «победы» найдётся множество отцов ‑ и меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ), и Чубаров, и истерические западные СМИ, и главной скрипкой будет звучать пресловутое давление на Россию. Только если говорить объективно, если бы наш президент не прислушался к мнению муфтия, то сидела бы эта «сладкая парочка» от звонка до звонка, в местах, где даже волки мёрзнут», — подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что Ахтем Чийгоз, который так рьяно на суде величал себя гражданином Украины, почему-то не пожелал поехать ни в Киев, ни в Херсон.

«Жовто-блакытный» значок снял с пиджака и в карман спрятал, прям как в фильме «опять власть меняется». Не думаю, что эти господа рискнут бунтовать в Турции — у Эрдогана взгляды на гуманизм и человеколюбие — другие. А на Украине сейчас, наверное, льют слезы по героям, «давшим стрекача».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима 11 сентября. Верховный суд Крыма признал его виновным в организации массовых беспорядков возле здания парламента в Симферополе 26 февраля 2014 года, в результате которых в давке погибли два человека.

Ильми Умеров был обвинён правоохранительными органами в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года он, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал. 27 сентября Симферопольский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии-поселения.

25 октября Чийгоз и Умеров были освобождены от уголовного преследования и перевезены в Турцию.

В Верховном суде Крыма сообщили, что поданные апелляционные жалобы на решения суда первой инстанции были отозваны, в связи с чем приговор вступил в законную силу 22 сентября 2017 года, о чём было направлено соответствующее распоряжение суда в компетентные органы.

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