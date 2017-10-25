Пекин, , 19:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), сообщает 25 октября «Синьхуа».

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю его переизбрания. Российский лидер отметил, что XIX съезд КПК способствовал укреплению доверительного партнерства между Россией и Китаем.

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Напомним, 25 октября 2017 года на первом пленуме ЦК КПК 19-го созыва Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК. Данный пост он занимает с 2012 года.

Отметим, отношения между Пекином и Вашингтоном за последнее время обострились в связи с конфликтом позиций по ряду вопросов. В конце июля 2017 года Трамп написал на своей странице в Twitter, что «очень разочарован в Китае» и пообещал «легко решить» проблемы.

В августе 2017 года западные СМИ сообщили, что советники президента Трампа ведут разработку экономических санкций против Китая. Как отмечалось, Пекин хотели наказать за политику по отношению к КНДР и за методы торговли, ограничивающие американские компании.

В день начала XIX съезда КПК в Пекине, 19 октября, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Китай занимается провокациями в Южно-Китайском море, что бросает вызов международному праву и нормам. Тиллерсон считает, что США вместе с Индией должны взять под защиту суверенитет третьих стран.

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