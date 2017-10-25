Керченский мост будет охранять морская бригада Росгвардии

Москва, , 18:39 — REGNUM Росгвардия сформирует новую морскую бригаду для охраны транспортного перехода через Керченский пролив, сообщил 25 октября в Совете Федерации директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Бригада для охраны Керченского моста будет сформирована во вновь создаваемом Южном округе войск Росгвардии.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — пояснил Виктор Золотов.

Кроме того, Виктор Золотов сообщил, что вместо Северо-Кавказского округа Росгвардии будут сформированы два округа войск национальной гвардии — Южный и Северо-Кавказский. Их формирование будет проходить на основе ранее созданного Северо-Кавказского округа ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил, что ведомство обеспечило защиту и охрану более 370 тыс. объектов различных форм собственности, свыше миллиона квартир граждан, пополнив таким образом федеральный бюджет более чем на 14 млрд рублей.

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