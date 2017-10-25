Партиям ограничили прием членских взносов

Москва, , 18:34 — REGNUM Законопроект, ограничивающий размер партийных взносов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Максимальный размер вступительных и членских взносов, уплачиваемых членом политической партии, ограничивается суммой 4,3 млн рублей в течение календарного года.

Таким образом размер взносов становится аналогичным максимальному размеру пожертвования, которое политическая партия в течение календарного года вправе принять от физического лица.

«Лазейки остаются, суммы продолжат дробить», — отметил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов входе дискуссии.

Громких случаев, «которые стали распоряжением общественности, в комитете нет», ответил первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Одновременно устанавливаются единые требования к раскрытию политической партией в сводном финансовом отчете и сведениях о поступлении и расходовании средств информации о члене политической партии и о размере денежных средств, поступивших в качестве вступительного или членских взносов и о физлице, осуществившем пожертвования в адрес политической партии.

Размер таких пожертвований и взносов, превышение которого влечет необходимость раскрытия соответствующей информации, будет устанавливаться ЦИК.