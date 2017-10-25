ЕС ждет от Сербии согласованной политики

Белград, , 18:56 — REGNUM Евросоюз ожидает дополнительных усилий от Сербии по постепенному согласованию своей внешней политики и политики в области безопасности с позицией ЕС, заявил 25 октября глава делегации ЕС в Белграде Сем Фабрици, передает сербская телерадиокомпания b92.

Фабрици таки образом прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Хойт Брайан Йи, который сказал, что Сербия пытается усидеть на «двух стульях», сотрудничая с Россией. По словам представителя ЕС, Сербия

«должна действовать в соответствии с ее приверженностью региональному сотрудничеству и стабильности».

Фабрици добавил, что согласованная внешняя политика оставляет большое пространство для развития отношений со странами, не входящими в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2017 года заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт БрайанЙи, выступая на XVII Сербском экономическом форуме в Белграде, заявил, что страны нацеленные на вступление в Евросоюз, должны прямо демонстрировать свои намерения, а не пытаться «усидеть на двух стульях».

В свою очередь, 24 октября МИД России назвал слова Йи провокационным заявлением, нацеленным на подрыв отношений между Сербией и Россией.

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