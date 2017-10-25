Почему в Югре не извинились за Россию без Крыма и Калиниграда?

Ханты-Мансийск, , 19:09 — REGNUM В школы Югры вернули исправленный учебник «Край, в котором я живу. Моя Югра». Вернее, была перепечатана карта, где ранее Крым и Калининградская область не входили в состав России, а Сургут был расположен на территории Ямало-Ненецкого округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, скандальный учебник выдали первоклассникам в День Знаний. Бдительные родители и учителя, полистав яркое пособие, увидели, мягко говоря, «географические ошибки» на опубликованной в нём карте: в составе России не стало Калининградской области и Крыма, а экономическая столица Югры, Сургут, оказалась в составе соседнего автономного округа — Ямала. Учебник «Край, в котором я живу. Моя Югра» был отпечатан в Москве, в издательстве «АСТ-Пресс», тиражом более 24 тыс. экземпляров.

В департаменте общественных отношений и внешних связей ХМАО тогда оправдались, мол, произошел технический сбой в отображении слоёв верстки, а в изначальном макете учебника Калининградская область и Крым присутствуют. Но знакомые с типографским делом люди усомнились в искренности оправданий. Безусловно, учебники перед выпуском как минимум проверяются корректором. Однако в издательстве «АСТ-Пресс» предпочли отмолчаться и перепечатать тираж за собственный счёт.

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Примечательно, что о выдаче исправленного варианта учебника первыми проинформировали проправительственные СМИ, при этом не сообщив о характере ошибок. «Сургутская трибуна» сообщает о том, что 25 октября первоклассникам школы №6 Ханты-Мансийска в торжественной обстановке вручили «подарок».

"Благодаря новому учебнику занятия для ребят можно сделать более интересными и увлекательными», — пишет «Сургутская трибуна».

Член родительского комитета Юрий Курбатов также остался доволен исправлениями и нахваливает красочный учебник. Все счастливы и довольны подарком.

«Важно, чтобы мой ребенок получал достоверную информацию о своём родном крае», — передает его слова «СТ».

Телевидение «Югра» сообщает об «ошибке в изображениях карты округа». Правительственный информационный портал «Открытый регион» говорит о «допущенных технических неточностях при подготовке выпуска издания» и «доработанном пособии», словно там забыли нарисовать параллели и меридианы, а не субъекты Российской Федерации.

«Отметим, что департамент образования и молодёжной политики Югры оперативно принял меры к устранению всех несоответствий. Полная замена учебника с неточностями уже происходит», — подчеркивает «Открытый регион».

Ранее же говорилось, что макет был правильным? Получается, целый департамент молодежи виновен в отсутствии Крыма и Калининградской области на карте? Как говорится, чем дальше, тем страшнее за будущее страны. И неизвестно, понес ли кто-то наказание за «урезанную» карту России. Стыдливое замалчивание серьезных географических «ошибок» отметили лишь независимые СМИ Югры.

«Конечно, ошибки бывают у всех и всегда, но в данном случае налицо явная халатность — уж могли бы ответственные лица с пристрастием изучить содержание пособия, прежде чем отдавать его детям. Тем более если издание вручается от имени губернатора, с портретом губернатора и напутствиями губернатора», — итожит замалчивание позорных ошибок «Муксун.fm».

Отметим, что не только в югорских учебниках пытаются «уменьшить» Российскую Федерацию. Как сообщает «Vostok. Today», ранее бдительные родители амурских школьников обнаружили, что авторы одного из учебников по географии исключили из состава Дальнего Востока Чукотку, Еврейскую автономную область и Якутию. Своё возмущение амурцы отправили в Министерство образования России.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ингушетии изъяли из школ новые учебники по истории республики, где, по мнению родителей школьников, недостаточно корректно изложен рассказ о событиях осетино-ингушского конфликта осенью 1992 года. Официально республиканские власти изъятие пояснили орфографическими и синтаксическими ошибками в учебнике. По данному факту проводится служебное расследование.

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