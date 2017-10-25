Заместители главы крымского «Меджлиса»* помилованы Владимиром Путиным

Москва, , 18:28 — REGNUM Осуждённые в Крыму заместители председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены после решения президента России Владиимра Путина об их помилвоании. Об этом 25 октября сообщил замглавы комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент России, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова», — сообщил депутат «РИА Новости», уточнив, что после освобождения из-под стражи оба были «по их желанию переданы турецким властям».

Бальбек также подчеркнул, что освобождение Чийгоза и Умерова стало результатом гуманного поступка российского президента, а не заслугой украинской дипломатии, как уже пытается представить это официальный Киев.

Напомним, 25 октября адвокат Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook об освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Позднее адвокат Марк Фейгин сообщил, что оба они направляются в Анкару.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии общего режима за организацию массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года.

27 сентября Симферопольский районный суд приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, прозвучавшие в марте 2016 года в эфире украинского телеканала АТР.

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