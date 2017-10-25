Жалованье новгородского губернатора приравняли к министерскому

Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM Депутаты Новгородской областной думы сегодня, 25 октября, большинством голосов утвердили новую структуру денежного содержания губернатора и государственных служащих Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект представил первый заместитель губернатора Сергей Сорокин.

Он пояснил, что существующая система оплаты труда в органах государственной власти Новгородской области на протяжении многих лет не менялась и не предусматривает у руководителя простимулировать участие работника в проектной деятельности — при том, что регион переходит на проектное управление.

По словам Сорокина, в функции органов исполнительной власти сейчас заложены несвойственные полномочия, в связи с чем будет проведена их оптимизация. В частности, будет проведена централизация систем бухучёта, исключены хозяйственные и обеспечительные функции, проведено сокращение расходов на собственную деятельность.

В новой системе за базовую величину взят размер денежного вознаграждения федерального министра. Базовый оклад государственного гражданского служащего определяется в кратности от размера денежного вознаграждения федерального министра, при этом для губернатора он составит 100%, для гражданского служащего — 11,6% от базового денежного вознаграждения губернатора Новгородской области.

Плюс к этому предусмотрены ежемесячные денежные поощрения за особые условия службы, за классный чин, ежемесячное денежное поощрение (от 2 до 7 базовых должностных окладов в зависимости от категории служащих). Также предусмотрены выплаты за работу со сведениями, содержащими государственную тайну.

Новгородские СМИ уже подсчитали, что исходя из базового денежного вознаграждения федерального министра, которое сегодня составляет 81 513 рублей в месяц, ежемесячное содержание губернатора Новгородской области со всеми надбавками достигнет 250 тыс. рублей.

Первый вице-губернатор Сергей Сорокин заверил депутатов, что новая система оплаты труда новгородских госслужащих не предусмотрит увеличения фонда оплаты труда. Он подтвердил, что повышение денежного содержания чиновников будет проведено за счёт сокращения их численности — тех, кто не будет востребован с 1 января 2018 года, предупредят об этом уже сейчас, за два месяца.

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Напомним, ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что численность чиновников в ходе реформы будет сокращена на 15−25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в Новгородской области начнёт работу новая система органов исполнительной власти.Главное в реформе — создание администрации губернатора, при этом в структуре правительства Новгородской области появятся министерства, комитеты и инспекции (сейчас — департаменты, комитеты и отделы).

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