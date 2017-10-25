В мэрии Саратова произошли массовые отставки

Саратов, , 18:37 — REGNUM В администрации Саратова уволились одновременно шесть человек. Информацию об этом подтвердили ИА REGNUM в мэрии города.

Свои должности покинули генеральный директор МУПП «Саргорэлектротранс» Константин Касьянов, генеральный директор МКУ «Транспортное управление» Дмитрий Фремке, директор МБУ «Служба благоустройства города» Владимир Крета, директор МБУ «Дорстрой» Василий Глебов.

Кроме того, посты руководителей оставили начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Максим Даниленко и председатель правового комитета Галина Даниленко. Все они написали заявление по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности главы Саратова с 10 октября назначен Михаил Исаев, который по решению партийного руководства «Единой России» оставил свое депутатское кресло в Госдуме.

Комментируя рокировку в руководстве мэрии, политолог Игорь Семенов отметил, что Исаев — компромиссная фигура, «он не совсем «володинский» и совсем не «радаевский. По мнению эксперта, новый глава города намерен проводить более самостоятельную и независимую политику, чем отправленный в отставку за нарушения на выборах губернатора и депутатов областной думы Валерий Радаев.

Напомним, и.о. Исаев формально будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Саратова, который состоится 3 ноября. Решение будет принимать конкурсная комиссия из18 человек, половина из которых назначена губернатором, остальные — городской думой.

Читайте также: Назначение главы Саратова: не совсем «володинский» и совсем не «радаевский»

Читайте также: Назначенный главой Саратова депутат Госдумы пройдет через конкурсный отбор

Читайте ранее в этом сюжете: Назначенный главой Саратова депутат Госдумы пройдет через конкурсный отбор