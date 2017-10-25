Молдавия: Бэсеску – «очередной козырь в рукаве Плахотнюка»

Кишинёв, , 18:04 — REGNUM Правящая Демпартия Молдавии, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, может создать после выборов коалицию с правыми и даже румыноунионистскими паротиями. Об этом заявил спикера парламента Молдавии демократ Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя заявление Канду президент Молдавии Игорь Додон назвал это «проявлением неуважения к ценностям молдавской государственности». Пришедшего в молдавскую политику и возглавившего одну из молдавских партий экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Додон назвал «очередным козырем в рукаве у демократов».

Демпартия, по его словам, скрыто поддерживает унионистский проект, «основным выразителем которого является именно Траян Бэсеску». При этом Додон уверен, что большинство мест в будущем парламенте получит Партия социалистов. «Любая правая коалиция будет в меньшинстве, а ДПМ будет в оппозиции отвечать за последствия своих нынешних действий», — заключил президент.