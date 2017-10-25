НАТО не готово сотрудничать с Россией. «Не созрели условия»

Вашингтон, , 18:15 — REGNUM НАТО не готово возобновить сотрудничество с Россией, прекращенное из-за разногласий по поводу ситуации на Украине, заявил 25 октября глава военного комитета военного блока генерал Петр Павел, сообщает ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но не готов к сотрудничеству, так как «условия еще не созрели».

Находясь в Вашингтоне, генерал Павел сказал, что условия сотрудничества зависят от «уважения и соблюдения международного права» и от урегулирования конфликта на Украине.

Генерал отметил, что военный блок стремится к установлению политических и военных связей с Россией.

Отметим, поставленные главой военного комитета НАТО условия не зависят от российской стороны, так как воссоединение Крыма с Россией и урегулирование конфликта в Донбассе находятся в рамках международного права. Основным препятствием на пути создания обозначенных условий окажется внешняя политика США, которая направлена на систематическое нарушение международного права в целях достижения своих геополитических интересов и дестабилизации ситуации в регионах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года глава МИД России Сергей Лавров на 16-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске заявил, что Россия давно призывает НАТО к диалогу, в ходе которого страны могли бы обсудить реальные факты, соотношение сил и направленность деятельности.

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Напомним, 21 сентября 2017 года Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сказал, что НАТО стремится воссоздать климат холодной войны.

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