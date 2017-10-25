«Herzlich willkommen!»: В Кремле состоялись переговоры Путина и Штайнмайера

Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает, что визит в Москву президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера послужит толчком к развитию отношений двух стран. Об этом российский лидер заявил в начале встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером 25 октября в Кремле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Позволю себе выразить надежду на то, что Ваш визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит делу укрепления наших межгосударственных связей», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также поприветствовал президента ФРГ по-немецки:

«Herzlich willkommen! (Добро пожаловать — ред.)», — сказал российский лидер.

Штайнмайер со своей стороны отметил, что это не первый его визит в Москву, однако первый визит в качестве федерального президента.

«Считаю необходимым использовать наши возможности в качестве президентов, чтобы продолжать диалог и чтобы попытаться определить, как можно добиться улучшения взаимоотношений, которыми сейчас мы не можем быть довольны», — сказал он.

Президент ФРГ также выразил мнение, что Москве и Берлину «необходимо противодействовать отчуждению, которое имело место между нашими странами в прошедшие годы».

«Для этого необходимо продолжать диалог, необходимы долгосрочные попытки с обеих сторон находить решение в кризисах… И надеюсь, что наша сегодняшняя беседа и беседы, подобные ей, помогут мне в этом», — отметил Штайнмайер.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, на повестке переговоров — обсуждение состояния и перспектив развития российско-германских отношений, а также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.

В распространённых материалах к встрече президентов также указывалось, что в планах — обсуждение борьбы с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке, и в частности, в Сирии, урегулирования украинского кризиса, в том числе реализации Минских соглашений.

С российской стороны в переговорах также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской стороны — статс-секретарь, руководитель ведомства федерального президента ФРГ Штефан Штайнляйн и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

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