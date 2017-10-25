«Дорожная карта» не поможет»: Казахстан не откроет границу с Киргизией

Бишкек, , 17:53 — REGNUM «Проблема неучтенного импорта есть не только в Киргизии, но и во всех странах ЕАЭС. В Казахстане точно такая же ситуация», — сказал сегодня, 25 октября, министр экономики Киргизской Республики Артем Новиков, комментируя заявление премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева о том, что усиление контроля на киргизско-казахской границе направлено на защиту интересов Евразийского союза и борьбу с контрабандой.

В качестве аргумента в пользу своих слов киргизстанский чиновник привел разницу между официальной статистикой таможенных ведомств КНР и Казахстана.

«Китай показывает объем экспорта в Казахстан по итогам 2015 года на уровне $8,5 млрд (489,47 млрд рублей по текущему курсу), а Казахстан показывал импорт около $5 млрд (287,92 млрд рублей). Однозначно говорить о том, что проблема только в Киргизии — не совсем правильная постановка вопроса», — констатировал киргизский министр.

По словам главы минэкономики, правительственная делегация Киргизии в течение 5 дней вела переговоры со своими коллегами из Казахстана о возобновлении работы казахстанских контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанской границе в прежнем режиме.

«Но сегодня Казахстан нас проинформировал, что даже с учетом подписания дорожной карты границы не откроются, свободного передвижения не будет. Поэтому подписание документа сегодня не состоялось. Дальнейшие свои действия мы будем выстраивать с учетом механизмов, которые есть в рамках ЕАЭС», — подытожил Артем Новиков.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что с 10 октября 2017 года казахстанские пограничники начали с особой тщательностью досматривать следующие через границу Киргизии с Казахстаном машины, что привело к образованию многокилометровых пробок. Схожая ситуация сложилась и на границе с Россией, где представители погранслужбы Казахстана по несколько суток не пропускают фуры, следующие в Киргизию или из нее.

Первоначально власти Казахстана обосновывали это усилением безопасности на период выборов президента Киргизии, которые состоялись 15 октября 2017 года. Затем они начали ссылаться на проведение операции по борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой.

В Бишкеке посчитали это нарушением правил ЕАЭС и Всемирной торговой организации и написали жалобы в Евразийскую экономическую комиссию и в ВТО.

Астана в ответ на это заявила о необоснованности претензий киргизстанских властей и обвинила Киргизию в том, что из-за поступающей через эту республику контрабанды Евразийский экономический союз потерял $2,68 млрд (свыше 154,32 млрд рублей).