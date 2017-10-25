Россия и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве

Доха, 25 октября 2017, 17:50 — REGNUM Россия и Катар заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает 25 октября агентство RT.
Документ был подписан министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и министром по делам обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйя.
Кроме того, в присутствии глав военных ведомств двух государств представители компании «Рособоронэкспорт» и министерство обороны Катара подписали военно-технический меморандум и рамочный контракт.
Как сообщало, 25 октября минитср обороны РФ Сергей Шойгу впервые в истории двух стран прибыл с официальным визитом в Катар для встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйя.
Кроме подписания соглашений о военно-техническом сотрудничестве планируется обсуждение вопросов региональной безопасности.
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