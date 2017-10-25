Правительство Литвы подтвердило намерение массово увольнять госслужащих

Вильнюс, , 17:43 — REGNUM

Министерство внутренних дел Литвы сегодня, 25 октября, представило правительству отчет об общественном секторе за 2016 год, в котором представлены данные о количестве работников в государственных и муниципальных учреждениях, средней зарплате, сообщили ИА REGNUM в канцелярии правительства.

В прошлом году в Литве работали 894 государственные и 3463 муниципальные организации общественного сектора. За год число этих организаций сократилось на 137.

В 2016 году в общественном секторе в среднем работали более 379 тыс. сотрудников. По сравнению с 2015 годом, их число сократилось на 0,4%. В контексте стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соотношение числа работников общественного сектора Литвы и всех остальных работающих жителей остается непропорционально большим.

«В общественном секторе необходимы существенные системные перемены. На госслужбе должны работать мотивированные, профессиональные сотрудники, получающие хорошие зарплаты. Пусть их будет меньше, но они должны быть высококвалифицированными, эффективно работающими специалистами. Реформа госслужбы — один из приоритетов деятельности нашего правительства», — утверждает премьер Саулюс Сквернялис.

В последние годы число госслужащих в среднем сократилось на 2%. Если оценивать данные «Евростата» из 19 стран ЕС, можно отметить, что в Литве в центральных госучреждениях относительно много работников.

В 2016 году в государственном общественном секторе фонд заработной платы вырос на 3%, в общественном секторе самоуправлений — на 6,3%, но зарплаты, по сравнению с другими странами ЕС, в Литве одни из самых маленьких.

Общая медиана средней зарплаты работников всего общественного сектора равняется 646 евро — это на 163 евро меньше средней зарплаты в частном секторе. В контексте стран ОЭСР и ЕС такая зарплата — непропорционально маленькая, а из-за инфляции в 2015—2016 годах она выросла совсем незначительно.

«Одна из главных проблем — надежность и доступность данных учета общественного сектора. Необходимо принять решения, которые повысят публичность и прозрачность общественного сектора», — говорит министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Министерство внутренних дел обязано учитывать представленную в отчете информацию при подготовке концепции усовершенствования системы учреждений общественного сектора.