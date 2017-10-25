В ГД готовы показать документы, подтверждающие гражданство Поклонской

Москва, , 17:43 — REGNUM Сомневающиеся в гражданстве депутата Госдумы Натальи Поклонской руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рекомендует учить матчасть, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

В Госдуме готовы предоставить документы, подтверждающие наличие у Полокнской только одного гражданства.

«Если у кого-то есть необходимость получить подтверждающие документы, пусть они к нам обратятся официально, мы можем им предоставить документацию, подтверждающую, что наша коллега Наталья Поклонская является гражданином только одной страны — Российской Федерации», — заявил Неверов.

На Украине заявляют о наличии у экс-прокурора Крыма Поклонской украинского гражданства.

«Тем, кто делает такие заявления, могу посоветовать одно: учите матчасть. В соответствии с российским законодательством депутат Государственной думы не может иметь двойное гражданство», — сказал Неверов.

Депутатом Госдумы может стать только гражданин России, имеющий одно гражданство — Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия (и это, опять же, предусмотрено законом) осуществляет соответствующие проверки, указал он.

«Поэтому ни у одного депутата Государственной думы нет гражданства иной страны. Если же вдруг у кого-то таковое появится, этот человек автоматически потеряет статус депутата», — констатировал парламентарий.

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