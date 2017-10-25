На должность мэра столицы Карачаево-Черкесии претендуют два кандидата

Черкесск, , 17:42 — REGNUM Депутаты городской думы столицы Карачаево-Черкесии изберут нового мэра уже через два дня, 27 октября. В конкурсе на должность градоначальника участвуют два кандидата, передает корреспондент ИА REGNUM. Один из них — бывший мэр Черкесска Руслан Тамбиев, второй — начальник мобилизационного отдела мэрии столицы Михаил Кравцов.

После того, как в единый день голосования 10 сентября 2017 года горожане выбрали новую думу Черкесска, был объявлен конкурс на замещение должности мэра республиканской столицы. Срок полномочий Тамбиева истек с истечением срока деятельности предыдущего состава гордумы.

Процедура выборов мэра столицы республики проходит в два этапа. С 25 сентября по 12 октября шел прием документов, после чего были зарегистрированы два кандитата — Тамбиев и Кравцов. После проверки документов претендентов, 16 октября, комиссия гордумы по выборам мэра Черкесска провела заседание, на котором было установлено, что претензий к документам обоих кандидатов нет.

По словам председателя комиссии по выборам мэра Иналя Гашокова, согласно законодательству Карачаево-Черкесии, к кандидатам предъявляется также требование о получении допуска к секретным сведениям второго уровня. Эта процедура проходит через главу республики и местное управление ФСБ, которое проверяет претендентов на пост мэра Черкесска на наличие судимости и подтверждает подлинность представленных документов. Следующий этап — встреча конкурсной комиссии с обоими кандидатами, после которой состоится заседание гордумы и будет решен вопрос о победителе конкурса. Эти процедуры состоятся уже 27 октября.

Напомним, в соответствии с уставом города Черкесска, мэра столицы Карачаево-Черкесии нанимают по контракту на пять лет — на срок действия очередного созыва городской думы. Вновь избранный мэр города будет наделен полномочиями до сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр города Руслан Тамбиев руководил Черкесском с 1 декабря 2011 года. В январе 2013 года он расторг контракт по собственному желанию, объяснив это тем, что по уставу города его должен выбрать новый состав думы. 1 марта 2013 года депутаты городского заксобрания Черкесска единогласно поддержали кандидатуру Руслана Тамбиева, утвердив его в должности мэра столицы Карачаево-Черкесии.